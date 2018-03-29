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Лавров примет участие во встрече глав МИД СНГ в Минске
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Лавров примет участие во встрече глав МИД СНГ в Минске 

Мир24 1 час назад
Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 апреля примет участие во встрече министров иностранных дел СНГ, которая пройдет в Минске. Об этом сообщила в четверг, 29 марта, на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА «Новости».
«6 апреля глава российского МИД Сергей Лавров примет участие в очередном заседании совета министров иностранных дел Содружества независимых государств. Оно состоится в Минске», — сообщила она.
По ее словам, российская сторона планирует представить на встрече глав МИД проект заявления о невмешательстве в дела других государств.
Напомним, ранее Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. В ходе беседы стороны обсудили, в том числе, проведение в Минске очередного заседания совета министров иностранных дел СНГ.
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