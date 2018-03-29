Посольство РФ отреагировало на высылку Бельгией дипломата

В посольстве прокомментировали высылку Бельгией российского дипломата

Решение Бельгии о высылке российского дипломата в качестве ответа на дело Cергея Скрипаля не скажется на работе диппредставительства РФ , Запад переоценивает свои возможности влияния на международную жизнь, заявил в интервью фламандскому каналу VRT посол РФ в Бельгии Александр Токовинин

Кабмин Бельгии сообщил во вторник о решении выслать одного российского дипломата, аккредитованного в стране, в знак солидарности с Британией из-за инцидента в Солсбери, при этом бельгийские власти выступили за открытый и честный диалог с РФ.

"Я так не думаю", — сказал посол, отвечая на английском языке на вопрос ведущей, не скажется ли это решение на работе российского диппредставительства.

Посол также сказал, что имя высылаемого дипломата бельгийская сторона еще не сообщала.

Токовинин подчеркнул, что ответ российской стороны будет основан на дипломатическом принципе взаимности. По его словам, Москва , сожалея о решении Бельгии присоединиться к скоординированной акции стран ЕС , основанной на ничем не подкрепленных обвинениях, остается, тем не менее, открытой для диалога и сотрудничества, так как отношения РФ и Европы определяют будущее всего континента.

"Запад переоценивает свое влияние и свою возможность влиять на развитие международных событий", — сказал Токовинин, отвечая на вопрос, не означает ли предпринятая странами Запада акция некоторую изоляцию РФ.

Изолировать РФ невозможно, а многие государства не предпринимали в отношении Москвы никаких шагов, отметил он.

Канада, Норвегия, В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.