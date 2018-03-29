РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну

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МИД потребовал освободить экипаж судна «Норд» 

РИА Новости 34 минуты назад
Москва требует от Киева немедленно освободить членов экипажа рыболовного судна "Норд" и возвратить его законному владельцу, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находилось 10 членов экипажа. Все они граждане РФ.
>> Украина задержала российское судно
Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа. При этом крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
"Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства", — сказала Захарова на брифинге.
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