Ещё
Пушков объяснил, почему Израиль не стал высылать российских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов

Пушков объяснил, почему Израиль не стал высылать российских дипломатов 

Свободная пресса 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что Тель-Авив не стал высылать российских дипломатов, потому что ему важно то влияние, которое Москва имеет в регионе и которого нет у Лондона.
«Израиль не стал высылать российских дипломатов, справедливо решив, что у него есть более важные задачи, чем присоединение к огульным обвинениям России на основе невнятных доказательств. Тем более, что от Лондона на Ближнем Востоке давно уже мало что зависит, а от России зависит», — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Напомним, 26 марта Вашингтон в знак солидарности с Лондоном по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля принял решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генконсульство в Сиэтле.
Вслед за Лондоном и Вашингтоном решение выслать российских дипломатов приняли ещё ряд стран, в том числе Германия, Франция, Польша, Канада, Латвия, Дания, Канада, Ирландия, Румыния, Украина и многие другие.
Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявил, что посол Великобритании в Вене пытался вынудить австрийские власти вслед за рядом других стран Европы выслать российских дипломатов.
Свободная пресса: последние новости
Что еще должно произойти в Кемерово, чтобы Тулеев ушел в отставку Россия требует от Украины освободить российских рыбаков с судна «Норд» В Кремле раскритиковали презентацию Лондона по «делу Скрипаля»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары439
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово247
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов10
Юлия Скрипаль пошла на поправку239
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение