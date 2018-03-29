Пушков объяснил, почему Израиль не стал высылать российских дипломатов 

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что Тель-Авив не стал высылать российских дипломатов, потому что ему важно то влияние, которое Москва имеет в регионе и которого нет у Лондона.
«Израиль не стал высылать российских дипломатов, справедливо решив, что у него есть более важные задачи, чем присоединение к огульным обвинениям России на основе невнятных доказательств. Тем более, что от Лондона на Ближнем Востоке давно уже мало что зависит, а от России зависит», — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Напомним, 26 марта Вашингтон в знак солидарности с Лондоном по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля принял решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генконсульство в Сиэтле.
Вслед за Лондоном и Вашингтоном решение выслать российских дипломатов приняли ещё ряд стран, в том числе Германия, Франция, Польша, Канада, Латвия, Дания, Канада, Ирландия, Румыния, Украина и многие другие.
Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявил, что посол Великобритании в Вене пытался вынудить австрийские власти вслед за рядом других стран Европы выслать российских дипломатов.