Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского 

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова процитировала классика русской и мировой литературы Федора Достоевского, комментируя заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.
Ранее Джонсон в ходе выступления перед иностранными дипломатами в среду сравнил так называемое "дело Скрипаля" с началом романа Достоевского "Преступление и наказание". По его словам, все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают.
"В отличие от вас (Борис Джонсон — ред.) мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михаловича: "Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с. ", — сказал Захарова на брифинге в четверг.