Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского

Ранее Джонсон в ходе выступления перед иностранными дипломатами в среду сравнил так называемое "дело Скрипаля" с началом романа Достоевского "Преступление и наказание". По его словам, все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают.