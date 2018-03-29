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Посольство России высмеяло статью The Times
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В посольстве России в Лондоне высмеяли статью The Times 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: © AP Photo / Alastair Grant
Представители российского посольства в Великобритании посмеялись над статьей The Times, в которой речь идет о неожиданном увеличении военного бюджета Великобритании.
"Это произошло на фоне назначения генерала сэра Ника Картера, главы армии, который публично озвучил тревогу по поводу российской угрозы за несколько недель до атаки в Солсбери, новым начальником вооруженных сил", — говорится в статье.
Судя по всему, в посольстве решили, что на карьерное продвижение Картера повлияла его антироссийская риторика. "1. Назови Россию угрозой. 2. Вложись в кампанию в СМИ. 3. ? 4. Профит!", — сообщает Twitter ведомства.
​Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон обвинил Москву в причастности к этому делу и выслал из страны более 20 российских дипломатов. Его примеру последовал ряд других стран. Некоторые — в частности, Бельгия и Франция, отказались рвать дипломатические отношения с Россией.
Посольство России в Лондоне и раньше критиковало The Times — например, за статью под заголовком "Мир объединился в крупнейшей за всю историю массовой высылке российских шпионов". Представители ведомства обратили внимание, что далеко не все страны поддержали эту инициативу, и прозвали автора статьи "снисходительным колониалистом".
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