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Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
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МИД России обвинил Британию в экспериментах над людьми 

Lenta.ru 2 часа назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда» рассказала об истории британской лаборатории Портон-Даун, «которая давно вызывает большой интерес у британской общественности и прессы».
«В частности, Guardian писал в 2004 году, что это место, в котором на протяжении десятилетий проводились опыты над людьми с использованием химических отравляющих веществ, в том числе с летальным исходом», — заявила дипломат.
По словам Захаровой, опровержение так и не было опубликовано.
«Ей [лаборатории] приписывают, что она работала в том числе с материалами химическими, найденными у нацистских и фашистских войск в рамках отвоеванных территорий, и тут же проводила эксперименты непосредственно на людях», — добавила она, отметив, что это место «помимо всего прочего, находится в семи милях от места, где был найден [бывший полковник ГРУ Сергей] Скрипаль».
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и первым сократил в стране российскую дипмиссию, после он попросил об этом другие государства Европы. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.
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