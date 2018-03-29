Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми

МИД России обвинил Британию в экспериментах над людьми

«В частности, Guardian писал в 2004 году, что это место, в котором на протяжении десятилетий проводились опыты над людьми с использованием химических отравляющих веществ, в том числе с летальным исходом», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, опровержение так и не было опубликовано.

«Ей [лаборатории] приписывают, что она работала в том числе с материалами химическими, найденными у нацистских и фашистских войск в рамках отвоеванных территорий, и тут же проводила эксперименты непосредственно на людях», — добавила она, отметив, что это место «помимо всего прочего, находится в семи милях от места, где был найден [бывший полковник ГРУ Сергей] Скрипаль».

Украина, 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия Канада и более десятка стран ЕС