МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля

Некоторые ответы, которые российская сторона получает от Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, очень путаные, ощущение, что их писал душевнобольной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.
"На большинство документов они вообще не отвечают. Вторая форма — это такие отписки, что "мы все уже сказали, следите за выступлениями". Третий вариант — это документы, которые, такое впечатление, писал душевнобольной. Когда перепутано все: даты, имена, должности. То есть, такое впечатление, что дали какому-то человеку ручку, и вот он какие-то каракули (пишет)", — сказала Захарова в интервью телеканалу "Звезда".
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков ранее заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.