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Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая 5 апреля
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Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая 5 апреля 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Министр иностранных дел Сергей Лавров примет спецпредставителя Председателя КНР, члена Государственного Совета, главу МИД КНР Ван И 5 апреля. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
Переговоры министров состоятся в ходе рабочего визита Ван И в РФ, назначенного на 4-5 апреля.
"Запланирован обмен мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также углубления взаимной координации в международных и региональных делах", — указывается в заявлении МИД России.
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