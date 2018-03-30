Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая 5 апреля 

Министр иностранных дел Сергей Лавров примет спецпредставителя Председателя КНР, члена Государственного Совета, главу МИД КНР Ван И 5 апреля. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
Переговоры министров состоятся в ходе рабочего визита Ван И в РФ, назначенного на 4-5 апреля.
"Запланирован обмен мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также углубления взаимной координации в международных и региональных делах", — указывается в заявлении МИД России.