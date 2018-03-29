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Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ
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Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 апреля проведет в Москве переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее вторник представитель пресс-службы ОБСЕ сообщил РИА Новости, что Томас Гремингер примет участие в московской конференции по безопасности 4-5 апреля. Министерство обороны (МО) РФ 4-5 апреля проводит в Москве очередную ежегодную конференцию по международной безопасности.
"Пятого апреля намечена встреча министра иностранных дел России с генеральным секретарем ОБСЕ", — сказала Захарова в четверг в ходе брифинга.
По ее словам, в ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ, пути повышения эффективности ее работы. Захарова отметила, что пройдет обмен мнениями о путях выправления тематических, географических и кадровых дисбалансов в организации, а также о повышении прозрачности ее программно-финансовой сферы. в том числе, в небюджетных проектах.
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