Словения отзывает посла в России

Правительство Словении в четверг приняло решение вызвать своего посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля, сообщил премьер-министр Миро Церар.
"В связи с недавним событием в Великобритании Словения вызвала нашего посла в Любляну для консультаций", — сообщил премьер-министр на странице правительства в Twitter.
В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.