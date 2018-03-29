Захарова предложила Джонсону рассказать, что британские лорды делали «в гостях у Гитлера»

«Упомянутые в брошюре члены британского истеблишмента прибыли в Германию по собственному желанию. В Берлин к Гитлеру в 1936 году они приехали как представители британского истеблишмента, члены палаты лордов, аристократы», — заявила Захарова.

В связи с вышеперечисленным официальный представитель МИД России обратилась в Джонсону.

«Господин Борис Джонсон, вы не находите постыдным и, как вы любите выражаться, «вызывающим тошноту», участие такого количества британских функционеров в открытии Олимпийских игр 1936 года? Что все эти уважаемые британские деятели, лорды делали в гостях у Гитлера?» — добавила Захарова.

21 марта британский министр во время заседания парламентского комитета согласился с высказыванием о том, что Россия якобы использует ЧМ-2018 так же, как Адольф Гитлер Олимпиаду 1936 года, — чтобы поднять имидж страны.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.