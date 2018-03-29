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Захарова предложила Джонсону рассказать, что британские лорды делали «в гостях у Гитлера»
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Захарова предложила Джонсону рассказать, что британские лорды делали «в гостях у Гитлера» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который согласился со сравнением ЧМ-2018 в России с Олимпиадой-1936 в Германии. В ходе еженедельного брифинга она представила выпущенную в 1936 году в Германии официальную брошюру «Почётные гости 11-ых Олимпийских игр». Среди гостей были: председатель Национального олимпийского комитета Великобритании, представители Великобритании в Международном олимпийском комитете, председатели международных спортивных федераций.
«Упомянутые в брошюре члены британского истеблишмента прибыли в Германию по собственному желанию. В Берлин к Гитлеру в 1936 году они приехали как представители британского истеблишмента, члены палаты лордов, аристократы», — заявила Захарова.
В связи с вышеперечисленным официальный представитель МИД России обратилась в Джонсону.
«Господин Борис Джонсон, вы не находите постыдным и, как вы любите выражаться, «вызывающим тошноту», участие такого количества британских функционеров в открытии Олимпийских игр 1936 года? Что все эти уважаемые британские деятели, лорды делали в гостях у Гитлера?» — добавила Захарова.
21 марта британский министр во время заседания парламентского комитета согласился с высказыванием о том, что Россия якобы использует ЧМ-2018 так же, как Адольф Гитлер Олимпиаду 1936 года, — чтобы поднять имидж страны.
RT ведёт прямую трансляцию брифинга.
RT на русском: последние новости
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