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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг 

RT на русском 54 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, посвящённый актуальным проблемам внешней политики. RT ведёт прямую трансляцию.
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