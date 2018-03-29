Кабул рассказал, кому принадлежит инициатива о замене оружия, заявили в МИД

Замир Кабулов. МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Власти Афганистана в ходе диалога с Москвой разъяснили, что вопрос о замене российского вооружения на американское был выдвинут США , заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России "Когда мы поставили этот вопрос перед руководством Афганистана, те стыдливо, но все же объяснились — это личное мнение США. «Мы продолжаем быть заинтересованными как в российской технике, так и в российском оружии» (заявили талибы )", — заявил Кабулов на конференции в МИА «Россия сегодня». По словам Кабулова, США своими заявлениями покушаются на суверенитет страны. «Это странно, когда американцы считают себя силой, присутствующей в Афганистане по приглашению суверенного государства», — заявил Кабулов.