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Кабул рассказал, кому принадлежит инициатива о замене оружия, заявили в МИД
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Кабул рассказал, кому принадлежит инициатива о замене оружия, заявили в МИД 

РИА Новости 38 минут назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Афганистана в ходе диалога с Москвой разъяснили, что вопрос о замене российского вооружения на американское был выдвинут США, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Когда мы поставили этот вопрос перед руководством Афганистана, те стыдливо, но все же объяснились — это личное мнение США. «Мы продолжаем быть заинтересованными как в российской технике, так и в российском оружии» (заявили талибы)", — заявил Кабулов на конференции в МИА «Россия сегодня».
По словам Кабулова, США своими заявлениями покушаются на суверенитет страны. «Это странно, когда американцы считают себя силой, присутствующей в Афганистане по приглашению суверенного государства», — заявил Кабулов.
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