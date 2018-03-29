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Арестовать имущество британцев в России
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Арестовать имущество британцев в России 

Рамблер 57 минут назад
Фото: Reuters
Британия стремится затравить нас всеми способами. Новые планы Терезы Мэй — запретить продажу российских евробондов в Лондоне. Пусть получит ответ от русских. Арестуем все имущество британцев на российской территории. Справедливо? Подпишите петицию.
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