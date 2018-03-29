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МИД России вызвал посла США для оглашения ответных мер
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МИД России вызвал посла США для оглашения ответных мер 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министерство пригласила посла США Джона Хантсмана для оглашения ему ответных мер из-за высылки российских дипломатов, сообщает РИА «Новости».
Новость дополняется.
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