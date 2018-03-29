Американский чиновник прокомментировал решение Москвы выслать дипломатов 

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Ответные меры России на высылку США дипломатов РФ и закрытие генконсульства в Сиэтле нельзя рассматривать в контексте паритета наличия миссий и количества дипломатов, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
"Это не вопрос паритета. Но меры, которые предпримет РФ — на ее усмотрение, конечно", — сказал чиновник, отвечая на вопрос РИА Новости, считает ли он, что закрывая консульство в Сиэтле и высылая российских дипломатов, США нарушают дипломатический паритет между двумя странами.
Ранее в ходе брифинга для журналистов он пояснил, что решение о высылке российских дипломатов принималось американскими властями, исходя из национальных интересов США, и «двери открыты» для переговоров по новым заявкам на получения дипломатического статуса от российских властей.
Посол США Джон Хантсман посетил МИД России, где ему было объявлено об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов из США и закрытие российского генконсульства в Сиэтле.
О том, что Хантсман был вызван с этой целью в МИД РФ ранее сообщил глава министерства Сергей Лавров. По его словам, Россия высылает аналогичное количество американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента.
Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
Кроме того, госдепартамент заявлял, что решение принималось, исходя из принципа паритета. То есть, количество дипмиссий у двух стран должно быть одинаковым. В настоящий момент после того, как было принято решение о закрытии генконсульства в Сиэтле, паритет был нарушен.