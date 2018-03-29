Американский чиновник прокомментировал решение Москвы выслать дипломатов

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости . Ответные меры России на высылку США дипломатов РФ и закрытие генконсульства в Сиэтле нельзя рассматривать в контексте паритета наличия миссий и количества дипломатов, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

"Это не вопрос паритета. Но меры, которые предпримет РФ — на ее усмотрение, конечно", — сказал чиновник, отвечая на вопрос РИА Новости, считает ли он, что закрывая консульство в Сиэтле и высылая российских дипломатов, США нарушают дипломатический паритет между двумя странами.

Ранее в ходе брифинга для журналистов он пояснил, что решение о высылке российских дипломатов принималось американскими властями, исходя из национальных интересов США, и «двери открыты» для переговоров по новым заявкам на получения дипломатического статуса от российских властей.

О том, что Хантсман был вызван с этой целью в МИД РФ ранее сообщил глава министерства Сергей Лавров . По его словам, Россия высылает аналогичное количество американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско , а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента

Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Кроме того, госдепартамент заявлял, что решение принималось, исходя из принципа паритета. То есть, количество дипмиссий у двух стран должно быть одинаковым. В настоящий момент после того, как было принято решение о закрытии генконсульства в Сиэтле, паритет был нарушен.