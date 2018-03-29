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В МИД России назвали условие для исключения талибов* из санкционного списка
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В МИД России назвали условие для исключения талибов* из санкционного списка
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
.
МОСКВА
НЕ ПРОТИВ ИСКЛЮЧИТЬ ТАЛИБОВ* ИЗ САНКЦИОННОГО СПИСКА, В ТОМ ЧИСЛЕ В
СБ ООН
, НО КАК ТОЛЬКО ТАЛИБЫ* ПЕРЕЙДУТ К ДИАЛОГУ С
КАБУЛОМ
—
МИД РФ
*Террористическая организация, запрещенная в
России
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