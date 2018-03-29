США объяснили отказы в выдаче виз россиянам

США оправдались за отказ в выдаче виз россиянам

Официальный представитель посольства США РФ Мария Олсон заявила, что российской сборной по вольной борьбе не выдали американские визы из-за «невозможности удовлетворить все визовые запросы». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, несмотря на ограничения, наложенные на дипмиссию США Россией, американская сторона не раз «изыскивала возможности удовлетворить запросы» МИД РФ

«К сожалению, наши возможности не позволяют удовлетворять все многочисленные запросы МИД России каждый раз, когда они поступают», — пояснил Олсон.

Она добавила, что в основном это касается больших групп людей.

Заместитель главы дипмиссии США в РФ Энтони Годфри заявил, что американская сторона не отказывала в выдаче виз, но не смогла пригласить спортсменов на собеседование. Он пояснил, что каждый человек, получающий визу, должен пройти через личное собеседование с американским консулом. По его словам, если бы борцам предоставили возможность пройти собеседование, то это было бы несправедливо по отношению к россиянам, которые подали заявления на визы раньше.

Ранее стало известно, что сборная России по вольной борьбе, состоящая из 14 спортсменов и четырех тренеров, не сможет принять участие в турнире за Кубок мира, который пройдет в Айова-Сити (США) 7-8 апреля. Спортсменам и тренерам в отказали в записи на собеседование в американском посольстве.