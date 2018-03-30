Россия и Соединенные Штаты не являются врагами, страны должны сотрудничать — посол РФ в США

Норвегия, На этой неделе ряд европейских стран, а также США, Канада Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.