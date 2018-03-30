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Россия и Соединенные Штаты не являются врагами, страны должны сотрудничать — посол РФ в США
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Россия и Соединенные Штаты не являются врагами, страны должны сотрудничать — посол РФ в США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Анатолий Антонов сделал такое заявление, несмотря на то, что американская администрация называет Россию соперником.
Несмотря на то, что администрация США называет РФ соперником, Москва и Вашингтон «не являются врагами». Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов. В интервью телеканалу NBC дипломат также заявил, что жвум станам следует сотрудничать.
На этой неделе ряд европейских стран, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.
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