Песков прокомментировал разговоры об отставке Тулеева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка губернатора Кемеровской области , если решение о ней будет принято, не будет проанонсирована заранее. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России, обычно Кремль не анонсирует кадровые перестановки, а сообщает о них уже после принятия решения.

Также Песков отметил, что ранее Владимир Путин уже ответил на вопрос о возможной отставке Тулеева.

«Повторяться я не вижу необходимости», — подчеркнул он.

Два дня назад Путин встретился с инициативной группой кемеровчан. Тогда он заявил, что какое-либо решение по Тулееву будет принято лишь после того, как будут определены виновные в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.