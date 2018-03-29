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Песков прокомментировал разговоры об отставке Тулеева
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Песков прокомментировал разговоры об отставке Тулеева 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка губернатора Кемеровской области, если решение о ней будет принято, не будет проанонсирована заранее. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря президента России, обычно Кремль не анонсирует кадровые перестановки, а сообщает о них уже после принятия решения.
Также Песков отметил, что ранее Владимир Путин уже ответил на вопрос о возможной отставке Тулеева.
«Повторяться я не вижу необходимости», — подчеркнул он.
Два дня назад Путин встретился с инициативной группой кемеровчан. Тогда он заявил, что какое-либо решение по Тулееву будет принято лишь после того, как будут определены виновные в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
 Ещё 5 источников 
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