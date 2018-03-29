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Итоговый финансовый отчет о средствах избирательного фонда кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина
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Итоговый финансовый отчет о средствах избирательного фонда кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина
Парламентская газета
35 минут назад
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Центральная избирательная комиссия
опубликовала итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина
.
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