Грузия вышлет российского дипломата

Власти Грузии 29 марта приняли решение выслать одного сотрудника секции интересов России, действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте МИД страны.
В заявлении отмечается, что Грузия пошла на такой шаг в знак солидарности с Великобританией. Российский дипломат должен покинуть Грузию в течение семи дней.
«Министерство иностранных дел осуждает использование химического оружия на территории Соединенного Королевства, нанесшее серьезный ущерб здоровью трех человек и серьезно угрожавшее жизни и здоровью других людей», — подчеркнули в МИД страны.
После отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры в знак солидарности приняли в США, Канаде, Австралии, на Украине и в ряде европейских стран.