Ещё
Грузия вышлет российского дипломата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Грузия поддержала Британию и выслала дипломата РФ 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Reuters
Власти Грузии 29 марта приняли решение выслать одного сотрудника секции интересов России, действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте МИД страны.
В заявлении отмечается, что Грузия пошла на такой шаг в знак солидарности с Великобританией. Российский дипломат должен покинуть Грузию в течение семи дней.
«Министерство иностранных дел осуждает использование химического оружия на территории Соединенного Королевства, нанесшее серьезный ущерб здоровью трех человек и серьезно угрожавшее жизни и здоровью других людей», — подчеркнули в МИД страны.
После отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры в знак солидарности приняли в США, Канаде, Австралии, на Украине и в ряде европейских стран.
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»399
Для россиян предложили ввести новый вид наказания128
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура104
«С чего это я должен их жалеть?»569
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение