Ещё
Путин потратил на избирательную кампанию более 399 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин потратил на избирательную кампанию более 399 миллионов рублей 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН ПОТРАТИЛ НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПОЧТИ ВЕСЬ СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД, БОЛЕЕ 399 МЛН РУБ — ДАННЫЕ ЦИК
РИА Новости: последние новости
"Великобритания проигрывает". Мнение о доводах Лондона по "делу Скрипаля" Политолог рассказал, зачем МИДу Украины новый договор о дружбе с Россией Инвесторы будут уходить из США при аресте активов, считает Джабаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания116
Британию встревожила российская «Мертвая рука»366
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура102
«С чего это я должен их жалеть?»591
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение