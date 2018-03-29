В Кремле оценили позицию Австрии в деле Скрипаля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий, после того как глава австрийского МИДа Карин Кнайсль заявила о готовности Австрии стать посредником между западными странами и Россией в деле Скрипаля, передает РИА "Новости".
"В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом вопросе", — сказал Песков.
Он добавил, что "достаточно эффективные, очень конструктивные и прагматичные" российско-австрийские контакты на высшем уровне были совсем недавно.
Ранее глава МИД Австрии рассказала о навязывании британской позиции по России.