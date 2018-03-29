МИД РФ потребовал от посла США публичного разъяснения его слов

"От Хантсмана также [] потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ, которое появилось по итогам встречи замглавы МИД Сергея Рябкова с американским дипломатом.

"Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Более того, Хантсмана предупредили, что, если «враждебные акции» в отношении дипломатических и консульских учреждений РФ в США не прекратятся, что Москва примет «дополнительные меры в отношении персонала и объектов» американских дипмиссий в РФ.

"Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений", — говорится в заявлении МИД.

Ранее стало известно, что Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из США и закрытие генконсульства в Сиэтле потребовала от 60 американских дипломатов покинуть Россию до 5 апреля и прекратить деятельность консульства США в Санкт-Петербурге