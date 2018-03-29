МИД РФ потребовал от посла США публичного разъяснения его слов 

Министерство иностранных дел РФ потребовало от посла США в Москве публичных объяснить свои заявления о возможном аресте российских госактивов в Соединенных Штатах.
"От Хантсмана также [] потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ, которое появилось по итогам встречи замглавы МИД Сергея Рябкова с американским дипломатом.
"Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Более того, Хантсмана предупредили, что, если «враждебные акции» в отношении дипломатических и консульских учреждений РФ в США не прекратятся, что Москва примет «дополнительные меры в отношении персонала и объектов» американских дипмиссий в РФ.
"Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений", — говорится в заявлении МИД.
Ранее стало известно, что Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из США и закрытие генконсульства в Сиэтле потребовала от 60 американских дипломатов покинуть Россию до 5 апреля и прекратить деятельность консульства США в Санкт-Петербурге.
Что касается скандального заявления Хантсмана, то оно было сделано в телеэфире одного из российских каналов. Отвечая на вопрос, возможен ли в США арест российских активов по аналогии с тем, что был наложен в Великобритании из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, посол отметил, что у него таких сведений, «но, конечно, это возможно».