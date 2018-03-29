Зачем МИД Украины новый договор о дружбе с Россией

Политолог рассказал, зачем МИДу Украины новый договор о дружбе с Россией

МИД Украины предложили заключить новый договор о дружбе с Россией . Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что нынешний договор содержит неприятные для Украины детали.

Договор о дружбе с Россией необходимо заключить "на новых основаниях", заявила замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль

"Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами… Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и исходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", — сказала она в эфире украинского радио "Новое время".

В середине марта стало известно, что украинский МИД подготовил предложение по денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Параллельно с этим внешнеполитическое ведомство представило план выхода из структур СНГ.

Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко отмечала, что Украина не намерена разрывать это соглашение. По ее словам, Киев, напротив, "намерен требовать от российской стороны выполнения всех его положений".

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik оценил заявление Елены Зеркаль.

"Прежний договор между Россией и Украиной содержит неприятные для нынешней Украины детали по поводу взаимоотношений в экономической отрасли, сотрудничества в других вопросах и, например, по пересечению границ. Все это не устраивает Киев, не подходит под его новую идеологию. Вектор на разрыв всех отношений с Россией по всем направлениям они пытаются сохранить и в законодательном поле, принимая законы, в которых Россия называется "агрессором". Поэтому слова Зеркаль о том, что нужен новый договор — это попытка просто "пошевелить медиапространство". Я не думаю, что будут какие-то конструктивные предложения, потому что пока Украина не настроена ни на какое общение с Россией — только на максимальную изоляцию, недопущение даже гражданских визитов к родственникам собственных жителей, чтобы они не получали никакой альтернативной информации. Потому что в нынешней украинской версии реальности Россия — это абсолютное зло, и все, что исходит от России — плохо", — отметил Александр Асафов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в 1997 году. Документ ратифицирован Радой. Срок действия документа составляет десять лет с последующей автоматической пролонгацией в случае отсутствия у сторон претензий.