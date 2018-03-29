Песков прокомментировал сообщения об отставке Тулеева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной будущей отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
«На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даём соответствующую информацию», — сказал Песков.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что губернатор Кемеровской области покинет свой пост, но позже.
Накануне в администрации Кемеровской области заявили, что официальной информации об отставке вице-губернатора нет.
28 марта источник также сообщил, что вице-губернатор Кемеровской области Алексей Зеленин и глава департамента внутренней политики Нина Лопатина сняты с должностей.