Песков прокомментировал сообщения об отставке Тулеева

Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке Тулеева

«На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даём соответствующую информацию», — сказал Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что губернатор Кемеровской области покинет свой пост, но позже.

Накануне в администрации Кемеровской области заявили, что официальной информации об отставке вице-губернатора нет.