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В Кремле отметили непредсказуемость Лондона
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В Кремле обратили внимание на непредсказуемый характер действий Лондона в отношении Москвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле считают достаточно непредсказуемыми действия Лондона, в связи с чем не готовы предположить, какие еще варианты антироссийских мер может предпринять руководство Великобритании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что британские власти могут запретить продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.
"Что касается Великобритании, в связи с тем, что сейчас это достаточно непредсказуемая страна в отношениях с РФ, в отношении опять же проявления адекватности, то нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что прикрытием", — сказал Песков.
В среду The Guardian сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.
По утверждению издания, эта инициатива набрала обороты после того, как в минувшем месяце клиринговые палаты лондонского Сити помогли одному из находящихся под санкциями российских банков организовать выпуск суверенных евробондов РФ на $4 млрд Около половины этих бумаг приобрели лондонские инвесторы. Этот случай показал, что лазейки в законодательстве ЕС и Великобритании позволили попавшим под санкции российским финансовым институтам выступать в роли главных андеррайтеров нового выпуска облигаций.
Глава комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат трижды в течение прошлой недели поднимал вопрос о необходимости "залатать" эти лазейки. Он предложил лишить ведущие клиринговые компании Европы, в том числе Euroclear and Clearstream, права работать с российскими облигациями. The Guardian утверждает, что такое решение сделало бы бонды РФ практически нереализуемыми на вторичном рынке и воспрепятствовало бы их приобретению большинством европейских и американских инвесторов.
В свою очередь, как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в лондонском Сити негативно повлияет не только на российских инвесторов, но и на нерезидентов.
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