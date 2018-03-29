В Кремле отметили непредсказуемость Лондона

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Песков: презентация Лондона по делу Скрипаля не выдерживает критики

Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина

Путин потребовал расследовать дело о пожаре в Кемерове объективно и невзирая на должности