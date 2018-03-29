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Песков рассказал о подготовке к визиту Макрона
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Песков рассказал о подготовке к визиту Макрона в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия продолжает подготовку к визиту президента Франции Эммануэля Макрона, который запланирован на май, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно сказать, что продолжается подготовка к визиту господина Макрона, который запланирован на май", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, ожидает ли Кремль визит Макрона в Москву, несмотря на осложнение международных отношений.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что визит Макрона в Россию в мае должен состояться.
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