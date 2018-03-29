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Деятельность Горбачева отказались считать антинародной
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Деятельность Горбачева и Ельцина отказались считать антинародной 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Госдума отказалась поддержать позицию ЛДПР и признать президентство Михаила Горбачева и Бориса Ельцина не соответствующим интересам страны и граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 29 марта.
«Негативная политика "перестройки" и "ельцинских реформ" ухудшила как ситуацию внутри страны, так и положение нашего государства на международной арене», — говорится в проекте заявления об антинародном характере деятельности президента СССР Горбачева и первого президента России Ельцина.
Председатель профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что члены комитета при обсуждении проекта постановления не пришли к единому мнению, поэтому было принято решение его отклонить.
Лидер либерал демократов Владимир Жириновский отметил, что в документе используются «предельно мягкие» оценки. В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что «инициатива Жириновского абсолютно конъюнктурная и нечестная». Он напомнил, что уже «был и политический суд здесь непосредственно в Думе, связанный с деятельностью Ельцина», а общий народный суд признал деятельность Горбачева преступной, «потому что он нарушил главное условие существования страны и вместе с Ельциным перечеркнул народный референдум за сохранение Союза».
15 марта 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза.
12 июня 1991 года всенародным голосованием Борис Ельцин был избран первым президентом России. В 1996 году был переизбран на второй срок.
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