Деятельность Горбачева отказались считать антинародной

Деятельность Горбачева и Ельцина отказались считать антинародной

«Негативная политика "перестройки" и "ельцинских реформ" ухудшила как ситуацию внутри страны, так и положение нашего государства на международной арене», — говорится в проекте заявления об антинародном характере деятельности президента СССР Горбачева и первого президента России Ельцина.

Председатель профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что члены комитета при обсуждении проекта постановления не пришли к единому мнению, поэтому было принято решение его отклонить.

Лидер либерал демократов Владимир Жириновский отметил, что в документе используются «предельно мягкие» оценки. В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что «инициатива Жириновского абсолютно конъюнктурная и нечестная». Он напомнил, что уже «был и политический суд здесь непосредственно в Думе, связанный с деятельностью Ельцина», а общий народный суд признал деятельность Горбачева преступной, «потому что он нарушил главное условие существования страны и вместе с Ельциным перечеркнул народный референдум за сохранение Союза».

15 марта 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза.

12 июня 1991 года всенародным голосованием Борис Ельцин был избран первым президентом России. В 1996 году был переизбран на второй срок.