Косачев отметил эрудицию Джонсона

Приведенное главой британского МИДа Борисом Джонсоном сравнение "дела Скрипаля" с сюжетом романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" если и верно, то с точностью до наоборот, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По информации РИА Новости, на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании опубликована речь министра, в которой высказывается мнение о том, что ситуация с отравлением бывшего полковника ГРУ "похожа на начало "Преступления и наказания".
"В том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают", — говорится в тексте речи Бориса Джонсона.
"Глава британского МИДа, блеснув эрудицией", — отметил Косачев в Facebook. — "На самом деле по Фрейду, но с точностью до наоборот. Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены".
По мнению сенатора, этого не могут не знать ни Борис Джонсон, ни премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. "И рано или поздно они будут пойманы на лжи", — уверен Косачев.
"Наказание как доказательство преступления", — добавил он, это не изведанный до того в мировой юриспруденции инструмент. Наказание уже организовано посредством "коллективной поруки трансатлантистов, массовой высылки дипломатов, отзыва послов".
"Повязаны теперь все, не отвертеться, что бы ни происходило впредь. Наказание как доказательство преступления. Достоевский с Раскольниковым отдыхают", — заключил сенатор.