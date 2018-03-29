Чем объяснить внезапное слабоумие западных «партнеров» России

Три возможных объяснения внезапного слабоумия наших западных партнеров

То, что на Россию американцами официально повешен ярлык Ктулху, а если точнее «чудовища из морских глубин» с всепроникающими щупальцами — в формулировке официального представителя Госдепа Хезер Науэрт, заставляет наряду с другими событиями последнего времени в очередной раз задаться вопросом: что с ними?

Под «ними» подразумеваются, конечно, наши западные партнеры.

Вопрос вовсе не праздный.

Фактически в данный момент на повестке дня в полный рост стоит вопрос о интеллектуально-психической состоятельности Запада. Не отдельных его представителей, пусть даже самых высокопоставленных, а Запада как системы, в первую очередь его англо-саксонской части.

Нет ничего из ряда вон выходящего, когда крайне значимые посты в государстве (включая самые высшие) занимают категорически не подходящие для этого люди, не способные к исполнению соответствующих обязанностей — непрофессиональные, глупые, не подходящие по темпераменту и психотипу, в буквальном смысле сумасшедшие.

Чего только в истории не бывало.

Но за последние тысячелетия человечество пришло к созданию систем, в которые встроены предохранители, позволяющие компенсировать издержки деятельности подобного человека и не дающие ему нанести системе критический ущерб.

При этом разумеется, возможны ситуации, когда сама система начинает сбоить и в массовом порядке подбирать людей, которые ее в итоге уничтожат. Классическим примером уже стал СССР и советская элита.

В то же время, по существу, советская элита действовала вполне рационально, поскольку она была заинтересована в разрушении старой системы для приватизации ее активов. Более того, эта элита проявила вменяемость при разрешении массы сложнейших внутренних и внешнеполитических вопросов при распаде СССР, включая государственные долги и ядерное оружие.

Таким образом, позднесоветская элита была, в значительной степени, предательской и не обладающей стратегическим видением, но в целом вполне профессиональной и адекватной в том, что касалось конкретных тем и вопросов.

Однако западные элиты, в первую очередь, британские и американские, в последнее время демонстрируют поведение, которое заставляет задаваться крайне неприятными вопросами.

Проблема ведь не в том, что британцы используют подвернувшийся (а куда более вероятно, собственноручно организованный) повод для нового витка холодной войны с Россией. Проблема в том, что этим поводом оказалось дело Скрипаля, настолько позорно шитое белыми нитками, что наблюдать за всем этим просто неловко.

У англичан есть прекрасная формулировка для такого состояния смущения за действия другого человека — secondhand embarrassment.

Проблема не в том, что Вашингтон и Лондон продавили своих европейских партнеров-сателлитов на дипломатические демарши в отношении Москвы . Проблема в том, что это было сделано под прикрытием шестистраничного документа такого исполнения и качества, что можно извести годичный запас сарказма и фейспалмовдля его комментирования.

Проблема не в том, что американцы используют жесткую антироссийскую риторику для достижения своих внешнеполитических целей. Проблема в том, что они всерьез применяют такие формулировки как «чудовище из морских глубин» — причем не в пропагандистских СМИ и карикатурах, а с официальной трибуны внешнеполитического ведомства

Ситуация усугубляется тем, что мир действительно уже вошел в глобальный системный кризис, где перед странами стоят сложнейшие вызовы и проблемы, от исхода которых зависят их судьбы.

Трудности Британии понятны — тяжелейший «развод» с ЕС , копящиеся внутренние проблемы, обострившая исторически любимая «мозоль» в виде вернувшей великодержавный статус России и еще масса всего.

Но «дело Скрипаля» в качестве решения — с публичным выставлением на весь мир полными идиотами премьер-министра, министра иностранных дел и министра обороны страны — не поддается рациональному осмыслению и требует привлечения психологических или даже конспирологических теорий.

В этой ситуации выяснение реального состояния западной системы и уровня ее состоятельности становится не праздным любопытством, а насущной задачей.

Если наши партнеры по-прежнему находятся в здравом уме и твердой памяти, и просто решили для достижения своих целей разыгрывать из себя дурачков, это вариант, требующий одного подхода при взаимодействии с ними.

Если в западной политической элите произошел масштабный сбой подбора кадров, в результате чего уровень интеллекта и профессионализма системы резко — но все-таки не критически — упал, это совсем другое дело.

Но есть и третий вариант, который заключается в том, что кадровая деградация на Западе дошла до такой степени, что система стала в принципе недееспособна и невменяема. И этот вариант требует совершенно особого подхода к отношениям, учитывая, что на кону стоит геополитический и экономический передел мира, а в качестве аргументов у ключевых игроков, в том числе, ядерное оружие.

Более того, именно этот — третий — вариант все чаще приходит на ум при наблюдении за последними событиями.

Большая политика коварна, изощрена и жестока до беспощадности. Но мир всю свою историю выживал именно при такой, свыкся с ней и даже, в общем, научился понимать и принимать ее.

Однако, похоже, теперь ему — миру — предстоит выяснить, что будет, если его судьбу будут определять сошедшие с ума системы.