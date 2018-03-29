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Джабаров назвал арест активов в США разбоем
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Джабаров назвал возможный арест активов в США разбоем 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Возможный арест российских активов в США — это разбой, противоречащий международным нормам, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Это разбой, самый настоящий. Разбойники так поступают — нападают и отнимают имущество", — сказал он.
По словам Джабарова, подобные действия показывают, что в США могут быть нарушены принципиальные права и свободы человека.
"Дело Скрипаля — это полный пшик, и им нельзя прикрывать такие действия", — заявил сенатор.
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