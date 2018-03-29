Джабаров назвал арест активов в США разбоем

Джабаров назвал возможный арест активов в США разбоем

"Это разбой, самый настоящий. Разбойники так поступают — нападают и отнимают имущество", — сказал он.

По словам Джабарова, подобные действия показывают, что в США могут быть нарушены принципиальные права и свободы человека.