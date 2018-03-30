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В МИД вызвали иностранных послов для объявления ответных мер в связи с делом Скрипаля
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В МИД вызвали иностранных послов для объявления ответных мер в связи с делом Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российский МИД вызвали послов ряда стран, которые предприняли недружественные действия в отношении России из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны", — говорится в заявлении.
По данным РИА «Новости», в российском МИДе уже побыли послы Польши, Нидерландов, ФРГ, Украины, Сербии, Франции и Италии.
Отмечается, что посол Германии Рюдигер Фон Фрич после посещения ведомства подчеркнул открытость ФРГ к диалогу с Россией и призвал российское правительство предпринять все, чтобы внести прозрачность и ясность и ответить на справедливые, открытые вопросы по делу Скрипаля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не развязывала дипломатических войн.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
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