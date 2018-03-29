В Госдуме раскритиковали угрозы США арестовать российские активы

"Никакие угрозы не приведут к конструктивным шагам. Вместо того, чтобы разобраться в этом деле Скрипаля, США умышленно нагнетают эту обстановку", — сказа Чепа РИА Новости.

Парламентарий призвал также не спешить с выводами, так как пока не очень понятно, "о чем это заявление и насколько эти угрозы являются нарушениями всевозможных международных прав".