В Госдуме раскритиковали угрозы США

Угрожая арестовать активы РФ в США, Вашингтон умышленно нагнетает обстановку, никакие угрозы не приведут к конструктивным шагам, заявил зампред комитета ГД Алексей Чепа.
"Никакие угрозы не приведут к конструктивным шагам. Вместо того, чтобы разобраться в этом деле Скрипаля, США умышленно нагнетают эту обстановку", — сказа Чепа РИА Новости.
Парламентарий призвал также не спешить с выводами, так как пока не очень понятно, "о чем это заявление и насколько эти угрозы являются нарушениями всевозможных международных прав".