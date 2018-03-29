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В Госдуме раскритиковали угрозы США
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В Госдуме раскритиковали угрозы США арестовать российские активы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Угрожая арестовать активы РФ в США, Вашингтон умышленно нагнетает обстановку, никакие угрозы не приведут к конструктивным шагам, заявил зампред комитета ГД Алексей Чепа.
"Никакие угрозы не приведут к конструктивным шагам. Вместо того, чтобы разобраться в этом деле Скрипаля, США умышленно нагнетают эту обстановку", — сказа Чепа РИА Новости.
Парламентарий призвал также не спешить с выводами, так как пока не очень понятно, "о чем это заявление и насколько эти угрозы являются нарушениями всевозможных международных прав".
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