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Австрия готова стать посредником между РФ и Западом
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Австрия заявила о готовности стать посредником в конфликте России и Запада 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Вена готова стать посредником в урегулировании напряженной ситуации, возникшей между Россией и Западом на фоне "дела Скрипаля", заявила глава МИД Австрии Карин Кнайссль.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
Кнайссль подчеркнула, что высылка российских дипломатов из Австрии исключается. Министр указала на то, что в Вене базируется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и каждый четверг представители стран-участниц встречаются для обсуждения актуальных вопросов, в том числе проблем между Востоком и Западом. Если сократить присутствие дипломатов, этот важный диалог на уровне чиновников, уровне дипломатов станет невозможным, подчеркнула она.
"В понедельник мы четко заявили, что Австрия не намерена высылать российских дипломатов, так как в критические моменты необходимо сохранять каналы диалога", — сказала Кнайссль в эфире телеканала ORF2.
Глава МИД Австрии отметила, что Австрия как нейтральная страна поддерживает диалог со всеми. Она сообщила, что канцлер Австрии Себастьян Курц 13 июня отправится Лондон для встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй.
"Это возможность поддержать эти каналы диалога на высоком уровне", — сказала Кнайссль.
"Мы открыты для всех. Посредник не навязывается сам, за посредническими услугами обращаются. Если нас попросят, мы непременно готовы", — сказала глава австрийского МИД.
Кнайссль подчеркнула, что в 1995 году Австрия вступила в ЕС как нейтральное государство.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения".
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