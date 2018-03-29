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Президент Молдавии анонсировал визит в Россию
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Президент Молдавии планирует посетить Россию в апреле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что планирует совершить рабочий визит в Россию во второй половине апреля.
В четверг Додон встретился с послом России в Молдавии Фаритом Мухаметшиным. На встрече Додон подчеркнул, что недавнее заявление МИД Молдавии о высылке российских дипломатов наносит "ущерб национальным интересам" республики. По словам Додона, этот шаг молдавского правительства вызвал осуждение со стороны граждан республики.
"Обсудили возможность организации моего рабочего визита в Российскую Федерацию во второй половине апреля. Во взаимоотношении наших стран накопилось немало вопросов, требующих незамедлительного решения на высшем уровне", — написал Додон в четверг в Facebook.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило во вторник персона нон грата трех российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение семи дней. В ведомстве добавили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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