Жириновский предложил заклеймить Запад сатирой 

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в условиях обострения международной обстановки необходимо восстановить жанр политической сатиры. Об этом стало известно «Парламентской газете».
Учитывая поведение западных стран нужно обличать их и словом и в изображениях, считают в ЛДПР. В связи с этим в ЛДПР объявили конкурс на лучший рисунок, сюжет, коллаж или эпитет для политической элиты западных стран, которые пытаются загнать Россию в угол.
Для начала от ЛДПР предлагаются такие варианты: бывший президент США Барак Обама — черная жаба, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — Баба Яга, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон — недоносок, глава МИД Великобритании — Боря-недоумок. Все предложения ждут по адресу politsatira@bk.ru, победителям и призерам конкурса обещаны подарки от ЛДПР, сообщает пресс-служба партии.