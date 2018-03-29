Ещё
Жириновский предложил заклеймить Запад сатирой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жириновский предложил заклеймить Запад сатирой 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в условиях обострения международной обстановки необходимо восстановить жанр политической сатиры. Об этом стало известно «Парламентской газете».
Учитывая поведение западных стран нужно обличать их и словом и в изображениях, считают в ЛДПР. В связи с этим в ЛДПР объявили конкурс на лучший рисунок, сюжет, коллаж или эпитет для политической элиты западных стран, которые пытаются загнать Россию в угол.
Для начала от ЛДПР предлагаются такие варианты: бывший президент США Барак Обама — черная жаба, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — Баба Яга, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон — недоносок, глава МИД Великобритании — Боря-недоумок. Все предложения ждут по адресу politsatira@bk.ru, победителям и призерам конкурса обещаны подарки от ЛДПР, сообщает пресс-служба партии.
Парламентская газета: последние новости
Песков прокомментировал презентацию Британии по «делу Скрипаля» В Тюменской области чиновников наказали за банкет во время общенационального траура Инвесторы будут уходить из США в случае ареста российских активов, считает Джабаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»543
«Это шок»: Захарова о презентации Британии466
Блогер Варламов задержан в Москве425
Чиновников наказали за банкет в день траура54
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие22
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение