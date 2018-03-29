СМИ рассказали об ответных мерах России на закрытие консульства в США 

Министерство иностранных дел России закроет петербургское консульство США в ответ на приостановку работы российского консульства в Сиэтле. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник на Смоленской площади. Именно такое предложение МИД направит Владимиру Путину. Президент должен принять окончательное решение по этому вопросу. Ранее сообщалось, что консул-советник России назвал закрытие консульства в Сиэтле захватом частной собственности. Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.