Антикремлевская перекличка в Европе оказалась слабой

В российском пропагандистском повествовании об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии есть один серьезный изъян. Его авторы исходят из того, что западные страны хотят сговориться между собой и накинуться на Россию , наказав ее вне зависимости от того, есть или нет доказательства причастности Москвы к покушению на убийство. В действительности же ответ Запада на этот инцидент показывает, что европейские страны очень не хотят идти на эскалацию напряженности в отношениях с Россией.

Объявленное в понедельник решение о выдворении дипломатов стало по сути дела перекличкой врагов России, дав нам редкую возможность оценить то, как за закрытыми дверями проходят дискуссии европейских лидеров о наказании Кремля. Обычно в результате таких дискуссий появляются лишь жесткие заявления, а утечки информации не дают полного представления о том, кто сомневался, а кто с готовностью поддержал очередную серию санкций. Но теперь картина полная. Можно составить довольно реалистичную шкалу враждебности по отношению к России, если поделить число дипломатов, высланных каждой из стран ЕС , на их товарооборот с этой страной.

Польша и Естественно, самую жесткую позицию заняла Британия, на чьей территории была осуществлена эта смертоносная химическая атака. Лидеры других стран выразили солидарность с Британией на саммите ЕС, состоявшемся в конце прошлой недели, но никто из них не захотел высылать такое большое количество дипломатов, как Британия. Максимум, что позволили себе другие страны ЕС, это выдворение четверых человек. Так поступили Германия Франция . Но учитывая довольно тесные деловые связи этих стран с Россией, это вряд ли можно назвать большой цифрой. Ирландия , которая не хочет настраивать против себя Британию во время болезненных переговоров о границе, Хорватия , а также традиционно антироссийские страны Прибалтики Литва Эстония присоединились к общей кампании выдворений (несомненно, Россия ответит на это сообразно).

Затем идет Чехия . Но это особый случай, потому что в поиске виновных Москва сделала предположение, что примененный против Скрипалей нервно-паралитический газ был произведен в бывшей Чехословакии. «Русские перешли черту, назвав Чехию возможной страной происхождения отравляющего вещества „Новичок"“, — написал в Твиттере премьер-министр Андрей Бабиш , объявляя о высылке троих россиян. Российское Министерство иностранных дел может приписать это собственной бестактности. Если бы не этот дикий промах, Бабиш не стал бы демонстрировать такое недовольство, поскольку его союзник президент Милош Земан дружелюбно относится к России.

Rusové překročili veškeré meze, když označili Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok použitého k útoku v Británii. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 26 марта 2018 г.

​Другие страны на этой поверке отреагировали не более чем символическими жестами, за исключением, конечно же, США , которые решили выслать 60 человек. Одного-единственного взгляда на огромное, похожее на крепость российское посольство в Берлине достаточно, чтобы понять: четыре высылаемых Германией дипломата не дотягивают и до одного процента от общего количеств работающих там российских сотрудников, и по отношению к объему товарооборота. Может, Меркель и помогла Терезе Мэй на саммите, чтобы та не почувствовала себя отверженной. Но на ситуацию со Скрипалем она отреагировала скорее сдержанно, чем воодушевленно. А решение Нидерландов депортировать двоих россиян показывает, что эта торговая нация высоко ценит тот бизнес, которым она очень активно занимается с Россией. Здесь уместно сказать, что эта страна стала корпоративным домом для ряда крупнейших российских компаний.

Люксембург и Бельгия, Болгария и А 10 стран ЕС вообще не выслали никого. У них не очень крупные экономики, а у таких государств как Мальта Кипр есть весомое оправдание для отказа от выдворений. У них в посольствах в Москве работает мало народа, и неизбежные ответные действия России серьезно ослабят их представительство. Но такие страны как Австрия Греция могли себе позволить некую демонстрацию солидарности. Однако они решили, что с них хватит подписи под жестким заявлением на саммите, в соответствии с которым Европейский совет „согласен с оценкой правительства Соединенного Королевства о том, что Российская Федерация с большой долей вероятности виновна, и что другого правдоподобного объяснения не существует“.

»Будучи нейтральной страной, мы не станем высылать дипломатов, — написал в Твиттере канцлер Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz). — Более того, мы хотим заняться наведением мостов между Востоком и Западом, держа открытыми каналы переговоров с Россией». Конечно же, нейтралитет не удержал Финляндию Швецию от выдворения дипломатов. Но Австрийская народная партия Курца создала коалицию с крайне правой Австрийской партией свободы, а у той есть соглашение о сотрудничестве с партией Владимира Путина «Единая Россия» . Если итальянским популистам (все они в той или иной степени пророссийские, а у «Лиги Севера» Маттео Сальвинии даже есть соглашение с «Единой Россией») удастся сформировать работоспособное правительство, выдворение двух дипломатов из Италии станет последним ответом этой страны на отравление Скрипаля.

Ö steht hinter d klaren Erklärung d Europäischen Rates u d Entscheidung, d #EU-Botschafter aus #Moskau zurückzurufen.Als neutrales Land werden wir aber keine Diplomaten ausweisen. Vielmehr wollen wir Brückenbauer zwischen Ost u West sein&Gesprächskanäle nach #Russland offenhalten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 26 марта 2018 г.

​Болгария и Греция, со своей стороны, решили ничего не делать до тех пор, пока им не предъявят убедительные доказательства причастности России к отравлению бывшего российского агента. «Пока есть высокая степень вероятности, но никаких доказательств, мы не можем принимать решение по этому вопросу», — сказал на прошлой неделе болгарский премьер-министр Бойко Борисов.

Ситуация складывается парадоксальная. Явное нежелание решительно и весомо выступить против России свидетельствует о том, что европейские лидеры не намерены вести охоту на Путина. Они не хотят верить, что Россия отравила Скрипалей; они просто вынуждены принять наиболее очевидное объяснение этой химической атаки: что это была наглая российская операция с целью наказать предателя и проверить реакцию Запада на очередное вопиющее нарушение писаных и неписаных правил. Европейские лидеры люди прагматичные. А нежелание вступать в конфронтацию с Путиным исключает серьезные ответные действия. ЕС должен единогласно проголосовать за санкции, а такого единогласия просто нет.

Европейцы могут пойти на дальнейшие действия в связи с делом Скрипаля лишь в том случае, если появятся новые доказательства прямой причастности Кремля. Но неопровержимые улики, могущие стать сенсацией для европейских СМИ, вряд ли появятся, по крайней мере, в ближайшее время. Пока Путин может расслабиться, хотя печатный станок российских версий все равно будет работать в полную силу.

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Thg «Они не хотят верить, что Россия отравила Скрипалей; они просто вынуждены принять наиболее очевидное объяснение этой химической атаки: что это была наглая российская операция…» Действительно, кто поверит, что Россия убила бывшего агента, который уже не активен (?), причем сделала это как раз во время президентских выборов, и применила при этом типичное боевое отравляющее вещество, как будто хотела оставить свою визитную карточку на месте преступления? Это чушь. Но у Мэй много проблем внутри страны из-за Брексита, и этот инцидент помогает отвлечь внимание общества от реальных внутренних трудностей. Ну, хорошо, Запад болел после так называемого российского вмешательства в американские выборы. Выдворение дипломатов может быть местью. Но я не думаю, что ЕС кажется слабым в этом деле из-за страха перед Россией. Скорее, никто просто не верит, что это сделала Москва. Все просто. Некоторые СМИ зарабатывают на жизнь, манипулируя дебилами, и это дает им немалую прибыль. Но опасайтесь, потому что в один прекрасный день выяснится, что диктатура не у нас, а у вас. Взгляните на дело Фейсбук, оно намного опаснее, чем гибель бывшего российского агента от рук русской мафии».

Obywateluniepieprzbezsensu Единственно, чего не хватает в этой статье: — русские — недочеловеки — русские — недочеловеки, не имеющие права на существование — русские — недочеловеки, которых надо стереть с лица Земли И они будут стерты.

Lawfrench «Пока есть высокая степень вероятности, но никаких доказательств, мы не можем принимать решение по этому вопросу», — сказал на прошлой неделе болгарский премьер-министр Бойко Борисов. Вот так. Член ЕС признает, что доказательств нет, несмотря на все это дерьмо о «высокой степени вероятности». А остальные по привычке тычут пальцами в постоянных подозреваемых, так как являются обычными испражнениями русофобии.

Che Guevara Не понимаю, почему русским так нравится ездить в западные страны и жить там. Каждого российского олигарха, живущего на Западе, перевезшего туда свою семью или имеющего там счета и активы, нужно считать предателем. Смерть шпионам!