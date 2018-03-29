Хантсман заявил о готовности США к диалогу с Россией

России "Отношения между США и РФ переживают непростые времена", — сказал Хантстман, чье видеообращение публикуется в официальном Twitter посольства США. Посол США Джон Хантсман заявил, что двери для диалога Москвы и Вашингтона остаются открытыми.

"Подобное происшествие нельзя оставить без ответа. Но как я заявлял, несмотря на наше возмущение действиями российского правительства, связи между нашими народами остаются крепкими, а двери для диалога по-прежнему открыты", — отметил Хантсман. Он отметил, что на этой неделе США и их союзники, "вместе с партнерами и друзьями предприняли меры в отношении России в связи с невероятно опасными событиями, которые развернулись на улицах английского города Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество".

Он добавил, что в течение полугода с момента приезда в Москву он с удовольствием общался с россиянами и предложил задать ему новые вопросы на странице посольства в Twitter.

Албания, Украина и Ряд стран Евросоюза , а также США, Канада Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Великобритания ранее выслала 23 российских дипломатов.