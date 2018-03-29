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Хантсман заявил о готовности США к диалогу с Россией
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Хантсман заявил о готовности США к диалогу с Россией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что двери для диалога Москвы и Вашингтона остаются открытыми.
"Отношения между США и РФ переживают непростые времена", — сказал Хантстман, чье видеообращение публикуется в официальном Twitter посольства США.
Он отметил, что на этой неделе США и их союзники, "вместе с партнерами и друзьями предприняли меры в отношении России в связи с невероятно опасными событиями, которые развернулись на улицах английского города Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество".
"Подобное происшествие нельзя оставить без ответа. Но как я заявлял, несмотря на наше возмущение действиями российского правительства, связи между нашими народами остаются крепкими, а двери для диалога по-прежнему открыты", — отметил Хантсман.
Он добавил, что в течение полугода с момента приезда в Москву он с удовольствием общался с россиянами и предложил задать ему новые вопросы на странице посольства в Twitter.
Ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Украина и Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Великобритания ранее выслала 23 российских дипломатов.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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