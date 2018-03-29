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Париж призвал Москву уважать международное право
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Париж призвал Москву уважать международное право 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Париж выступает за открытый недвусмысленный и требовательный диалог с Москвой, которая должна соблюдать международное право, сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Мы хотим иметь с Москвой открытый диалог, недвусмысленный диалог, требовательный диалог. И мы требуем от Москвы уважать международное право", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.
Он отметил, что его удивляет, что Россия в XXI веке регулярно пытается отступить от международного права.
"Поэтому необходимо иметь открытый диалог с Москвой, мы хотим его поддерживать. Но это очень требовательный диалог", — подчеркнул он.
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