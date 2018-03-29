Ещё
Макрон готовится приехать в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Во Франции рассказали о подготовке визита Макрона в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что визит президента республики Эммануэля Макрона в Россию в мае должен состояться.
"На данный момент визит предполагается", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос, состоится ли визит Макрона в Москву после скандала с "делом Скрипаля".
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Джабаров назвал "веселыми картинками" доклад Британии по "делу Скрипаля" Ответ на вопрос об отставке Тулеева очевиден, считает Зюганов Проживающие на западе США россияне боятся оказаться в западне
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло196
Блогер Варламов задержан в Москве262
«С чего это я должен их жалеть?»148
Россия приготовила ответ США269
«Это шок»: Захарова о презентации Британии128
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение