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Захарова рассказала о журналистах-шпионах
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МИД прокомментировал данные о «журналистах-шпионах» из России на саммите ЕС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Звезда" прокомментировала информацию о якобы журналистах-шпионах из России на прошедшем на прошлой неделе саммите ЕС в Брюсселе.
Ранее корреспондент телеканала "Звезда" Ольга Бороднева сообщила, что ее и оператора скрыто фотографируют и снимают на видео на саммите ЕС. Как отмечал телеканал, позднее в интернете появились публикации о том, что Минобороны РФ якобы могло отправить на саммит ЕС шпионов под видом журналистов.
"У нас поступает большое количество информации относительного того, чем занимаются, в частности, западные журналисты на территории Российской Федерации. Какие-то из этих случаев были переданы по итогам следствия в суд. По ним были приняты решения. Даже были случаи, когда им закрывался въезд в соответствии с российским законодательством просто за деятельность, совершенно несовместимую с заявленной или полученной визой", — заявила Захарова, комментируя ситуацию с обвинениями о журналистах-шпионах из России на саммите ЕС.
При этом Захарова сказала, что достаточно просто понять, кто является шпионом. По ее словам, есть целый ряд западных журналистов, работающих в РФ, которых "ловили за руку", когда они брали заборы проб в местах, связанных с какими-то специализированными производствами.
"Мы пока действуем в данном случае деликатно, мы эту информацию не публикуем, но в принципе можем. И тогда будет понятно, кто чей шпион — российские ли журналисты, которые открыто пытаются получить аккредитацию, поучаствовать в пресс-конференции, задать вопросы. Которые в свой адрес слышат то, что они слышат — обзывательства, хамство, грубость. Либо целый ряд западных журналистов, которых просто за руку ловили, когда они — давайте называть вещи своими именами — заборы проб брали в местах, связанных с какими-то специализированными производствами. При этом чудесным образом сочетая рафинированный образ такого западного респектабельного журналиста", — добавила она.
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