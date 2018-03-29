Захарова рассказала о журналистах-шпионах

"Мы пока действуем в данном случае деликатно, мы эту информацию не публикуем, но в принципе можем. И тогда будет понятно, кто чей шпион — российские ли журналисты, которые открыто пытаются получить аккредитацию, поучаствовать в пресс-конференции, задать вопросы. Которые в свой адрес слышат то, что они слышат — обзывательства, хамство, грубость. Либо целый ряд западных журналистов, которых просто за руку ловили, когда они — давайте называть вещи своими именами — заборы проб брали в местах, связанных с какими-то специализированными производствами. При этом чудесным образом сочетая рафинированный образ такого западного респектабельного журналиста", — добавила она.

При этом Захарова сказала, что достаточно просто понять, кто является шпионом. По ее словам, есть целый ряд западных журналистов, работающих в РФ, которых "ловили за руку", когда они брали заборы проб в местах, связанных с какими-то специализированными производствами.