«Не прибавит ясности»: в США объяснили, почему России не нужно передавать образцы по делу Скрипаля

Вашингтон, 26 марта. Вашингтон поддержал решение Лондона не передавать России образцы по «делу Скрипаля». Об этом заявил сегодня представитель администрации США . Такое решение, по его словам, в Белом доме приняли, решив, что «это не прибавит ясности в расследовании».

При этом он отметил, что Британия приняла предложение ОЗХО о помощи в проведении расследования. «Передача образцов России не прояснит происхождение вещества, которое использовалось во время атаки», — добавил чиновник.

Представитель администрации напомнил, что Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери в начале марта, с этого момента прошел целый месяц, однако, по его словам, Россия так и не дала объяснений по этому поводу.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ. Российская сторона эти бездоказательные обвинения отрицает.

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