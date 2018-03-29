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СК направил Британии запрос по «делу Скрипаля»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК направил Британии запрос на помощь в расследовании «дела Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Следственный комитет РФ направил Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.
"СК России передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери (Великобритания)", — сказала она.
Петренко пояснила, что в запросе российская сторона просит британских коллег совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также предоставить копии материалов уголовного расследования, результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз.
"При этом СКР подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования покушения на убийство Юлии Скрипаль", — добавила Петренко.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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