Посол РФ в США считает, что телефонный разговор Путина и Трампа прошел в теплой атмосфере

"Мне известно то, что говорится в официальных заявлениях Кремля, Министерства иностранных дел . Это был конструктивный разговор", — отметил дипломат. «Я даже мог бы добавить, что это был теплый разговор», — сказал он, пояснив, что сделал такой вывод из заявлений на этот счет.

"Если говорить о содержании разговора, то наши президенты обсудили реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, как важно объединить наши усилия, чтобы принять вызовы нашей безопасности, безопасности как американцев, так и россиян", — добавил Антонов.