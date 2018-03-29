Пушков о высылке американских дипломатов из России: не исключен второй раунд со стороны США 

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter в четверг прокомментировал ответные меры Москвы на высылку российских дипломатов из США.
Вечером 29 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на недружественные действия Соединенных Штатов по «делу Скрипаля» отзывает согласие на работу генконсульства в Санкт-Петербурге и высылает 60 американских дипломатов.
В понедельник, 26 марта, США объявили персонами нон грата 60 сотрудников российских дипломатических миссий и решили закрыть генконсульство в Сиэтле.
«Высылка дипломатов США и закрытие их консульства — единственно возможный ответ со стороны России. Не думаю, что этого не ожидали в Вашингтоне. Не исключен второй раунд враждебных действий со стороны США — таких, как арест российских активов, который допустил посол США Хантсман», — прокомментировал Пушков.
Высылка дипломатов США и закрытие их консульства — единственно возможный ответ со стороны России. Не думаю, что этого не ожидали в Вашингтоне. Не исключен второй раунд враждебных действий со стороны США — таких, как арест российских активов, который допустил посол США Хантсман.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 марта 2018 г.
Ранее в четверг Хантсман выразил уверенность, что американский конгресс продолжит санкционную политику в отношении РФ. Дипломат, в том числе, не исключил возможности ареста российских активов в США по «делу Скрипаля».