Пушков о высылке американских дипломатов из России: не исключен второй раунд со стороны США

Вечером 29 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на недружественные действия Соединенных Штатов по «делу Скрипаля» отзывает согласие на работу генконсульства в Санкт-Петербурге и высылает 60 американских дипломатов.

В понедельник, 26 марта, США объявили персонами нон грата 60 сотрудников российских дипломатических миссий и решили закрыть генконсульство в Сиэтле.

«Высылка дипломатов США и закрытие их консульства — единственно возможный ответ со стороны России . Не думаю, что этого не ожидали в Вашингтоне. Не исключен второй раунд враждебных действий со стороны США — таких, как арест российских активов, который допустил посол США Хантсман», — прокомментировал Пушков.

Высылка дипломатов США и закрытие их консульства — единственно возможный ответ со стороны России. Не думаю, что этого не ожидали в Вашингтоне. Не исключен второй раунд враждебных действий со стороны США — таких, как арест российских активов, который допустил посол США Хантсман.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 марта 2018 г.

Ранее в четверг Хантсман выразил уверенность, что американский конгресс продолжит санкционную политику в отношении РФ. Дипломат, в том числе, не исключил возможности ареста российских активов в США по «делу Скрипаля».