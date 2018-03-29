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В МИД Кубы выразили озабоченность в связи с высылкой российских дипломатов из ряда стран
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МИД Кубы выразили озабоченность в связи с высылкой российских дипломатов из ряда стран 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В МИД Кубы заявили, что с озабоченностью наблюдают высылку многочисленной группы российских дипломатов со стороны США и стран-членов НАТО. Об этом заявил генеральный директор по работе со СМИ кубинского МИД Алехандро Гонсалес Галеано. «Эти действия, которые были предприняты без получения результатов беспристрастного расследования событий, не согласовываются с диалогом, пониманием и сотрудничеством, которые должны преобладать в международных отношениях как путь решения любых противоречий в соответствии с духом норм международного права и устава ООН», — приводит заявление Галеано РИА Новости.
Власти Кубы считают необходимым, чтобы сотрудничество преобладало над конфронтацией.
При этом в Гаване полагают, что односторонние действия нужно отвергать, поскольку они наносят вред международной стабильности.
Ранее в МИД России заявили, что в отношении всех стран, выславших российских дипломатов, будут приняты ответные меры.
26 марта США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском: последние новости
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